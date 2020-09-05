Мутко заявил о вызове Путиным на ковер после поражения от Португалии
Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.В источнике
С чего всё начиналось
Экс-глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным после разгромного поражения от португальцев со счетом 1:7, передает "Матч ТВ".