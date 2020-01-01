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«Мы обкакались». Шатов – об игре на Евро-2016
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Полузащитник «Зенита» Олег Шатов высказался о выступлении на чемпионате Европы-2016 в составе сборной России.В источнике
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Шатов – о словах Слуцкого после Евро-2016: что значит, мы г***о? Я не г***о

Футбол России 02:57
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«Мы обкакались». Шатов – об игре на Евро-2016

Матч ТВ 02:18
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«Мы обкакались». Шатов – об игре на Евро-2016

Sportbox.RU 02:18
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