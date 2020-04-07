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Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года
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Пресс-служба "Баварии" на официальном сайте сообщает, что клуб продлил контракт с нападающим Томасом Мюллером.В источнике
Подробнее о событии
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Мюллер продлил контракт с «Баварией»

Чемпионат 05:31
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Мюллер продлил контракт с «Баварией»

Советский спорт 06:18 
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Мюллер подписал новый контракт с «Баварией» до 2023 года

Sportbox.RU 05:11
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