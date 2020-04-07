НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Бавария» возобновит тренировкиКлозе может стать ассистентом Флика. Он тренирует «Баварию» U17Алькантара продлит контракт с «Баварией»Толиссо травмировался на первой тренировке «Баварии» после паузыРумменигге уверен, что «Бавария» с Фликом достигнет своих целейГлавноеТренер Нурмагомедова оценил поединок Тони Фергюсона и Джастина ГэтжиСША обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА«Реал» не собирается возвращать РоналдуТренерский штаб сборной России по биатлону будет утвержден 10 апреляСелюк: «Смолов заблудился в виртуальной игре и забыл из нее выйти»Soccer.ruМюллер продлил контракт с «Баварией» до 2023 годаSoccernews.ru10Soccernews.ruPROСПОРТ КазахстанSports.ruРБКRT на русскомГазета.RuЕвро-футбол.руСпорт день за днемОлимпиада Токио 2020UA-ФутболПресс-служба "Баварии" на официальном сайте сообщает, что клуб продлил контракт с нападающим Томасом Мюллером.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Мюллер продлил контракт с «Баварией»Чемпионат 05:31Мюллер продлил контракт с «Баварией»Советский спорт 06:18 Мюллер подписал новый контракт с «Баварией» до 2023 годаSportbox.RU 05:11рекламаЕщё по теме«Бавария» возобновит тренировкиКлозе может стать ассистентом Флика. Он тренирует «Баварию» U17Алькантара продлит контракт с «Баварией»Толиссо травмировался на первой тренировке «Баварии» после паузыРумменигге уверен, что «Бавария» с Фликом достигнет своих целейГлавноеТренер Нурмагомедова оценил поединок Тони Фергюсона и Джастина ГэтжиСША обвинили Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА«Реал» не собирается возвращать РоналдуТренерский штаб сборной России по биатлону будет утвержден 10 апреляСелюк: «Смолов заблудился в виртуальной игре и забыл из нее выйти»Новости