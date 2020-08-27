Мюллер вспомнил победу над «Барселоной» со счетом 8:2

Футболист мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер вспомнил победу над каталонской "Барселоной" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 8:2, передает Marca.