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Мюллер вспомнил победу над «Барселоной» со счетом 8:2
Sports.ru
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Футболист мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер вспомнил победу над каталонской "Барселоной" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 8:2, передает Marca.В источнике
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Мюллер — о победе 8:2 в матче с «Барселоной»: они были очень расслаблены перед встречей

Чемпионат 15:57
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Мюллер вспомнил победу над «Барселоной» со счетом 8:2

Газета.Ru 15:41
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Мюллер о четвертьфинале ЛЧ: «Барселона» была очень расслаблена на разминке»

REGNUM 15:37
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