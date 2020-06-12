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Мюллер выразил недовольство возможным трансфером Хаверца в «Баварию»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Sportbox.RU
  • Евро-футбол.ру
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер выразил своё отношение к возможному переходу полузащитника «Байера» Кая Хаверца.В источнике
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Мюллер: «Странно говорить о новых подписаниях, заодно урезая зарплаты»

Soccer.ru вчера в 21:22 
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Мюллер: парадоксально, когда говорят о новых подписаниях и в то же время урезают зарплаты

Чемпионат вчера в 18:16
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«Странно: клуб сокращает зарплаты, но говорит о новых трансферах». Мюллер недоволен интересом «Баварии» к Хаверцу

Sport24.ru вчера в 17:08 
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