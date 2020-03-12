НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса

Все матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приостановлены на неопределенный срок из-за обнаружения у одного из игроков коронавируса, сообщает пресс-служба НБА в своем Twitter.