НБА приостановила игры регулярного чемпионата из-за коронавируса
Все матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приостановлены на неопределенный срок из-за обнаружения у одного из игроков коронавируса, сообщает пресс-служба НБА в своем Twitter.В источнике
С чего всё начиналось
Все матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приостановлены на неопределенный срок из-за обнаружения у одного из игроков коронавируса, сообщает пресс-служба НБА в своем Twitter.
Советский спорт вчера в 23:10