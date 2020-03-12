НБА приостановила сезон из-за заражения игрока «Юты» коронавирусом

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт Лиги. Такое решение было принято из-за того, что у баскетболиста "Юты Джаз", чье имя официально не раскрывается, но СМИ информируют, что это Руди Гобер.