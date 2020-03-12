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Газета.RuГазета.Ru
НБА приостановила сезон из-за заражения игрока «Юты» коронавирусом
Реальное время
  • Известия0:31
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт Лиги. Такое решение было принято из-за того, что у баскетболиста "Юты Джаз", чье имя официально не раскрывается, но СМИ информируют, что это Руди Гобер.В источнике
С чего всё начиналось
Все матчи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приостановлены на неопределенный срок из-за обнаружения у одного из игроков коронавируса, сообщает пресс-служба НБА в своем Twitter.
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