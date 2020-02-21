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НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю», «Торонто» обыграл «Питтсбург»
Sports.ru
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  • by.Tribuna.com
Гости смогли прервать свою 5-матчевую неудачную серию. За «Вашингтон» отметился шайбой Александр Овечкин.В источнике
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НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Монреалю», «Торонто» обыграл «Питтсбург»

LiveSport.ru 03:22
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«Вашингтон» проиграл 5 из 6 последних матчей и идет 4-м на Востоке

Sports.ru вчера в 22:32
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