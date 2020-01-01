НХЛ: «Тампа» одолела «Коламбус», Кучеров сделал дубль

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме переиграли «Коламбус Блю Джекетс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, передает «МИР 24».