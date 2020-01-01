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МИР 24МИР 24
НХЛ: «Тампа» одолела «Коламбус», Кучеров сделал дубль
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Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме переиграли «Коламбус Блю Джекетс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1, передает «МИР 24».В источнике
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Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Коламбус». ВИДЕО

Sport.ru 01:29
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Кучеров принес победу «Тампе», Кузнецов получил травму, Проворов огорчил Бобровского. Обзор дня НХЛ

Матч ТВ 01:43
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Кучеров сделал дубль, продлив серию с очками до 11 матчей

Sports.ru 00:20
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