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Сезон НХЛ возобновится в формате плей-офф из 24 команд
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд. Об этом сообщил комиссар лиги Гэри Бэттмэн. Трансляция велась в YouTube-канале НХЛ.В источнике
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Официально: Сезон НХЛ будет возобновлен в формате плей-офф с 24 клубами в двух городах

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