Сезон НХЛ возобновится в формате плей-офф из 24 команд

Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд. Об этом сообщил комиссар лиги Гэри Бэттмэн. Трансляция велась в YouTube-канале НХЛ.