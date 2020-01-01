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На территории стадиона «Ахмата» совершили жертвоприношение
ГЛАС.RU
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На территории стадиона грозненского «Ахмата» было совершено жертвоприношение в честь годовщины дня рождения Ахмата Кадырова.В источнике
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На территории стадиона «Ахмата» совершили жертвоприношение

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На «Ахмат-Арене» прошел обряд жертвоприношения в честь Кадырова-старшего

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