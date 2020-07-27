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«Зенит» отметил золотой дубль световым шоу на Дворцовом мосту
Спорт-Экспресс
  • Пятый канал0:37
  • Piter.tv1:18
  • Телеканал Санкт-Петербург0:33
В Санкт-Петербурге на Дворцовом мосту состоялось световое шоу в честь победы «Зенита» в чемпионате и Кубке России по футболу.В источнике
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«Зенит» показал кадры чемпионского сезона на разведенном Дворцовом мосту

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На Дворцовом мосту показали лучшие моменты «Зенита» в минувшем сезоне

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На Дворцовом мосту показали световое шоу в честь золотого дубля «Зенита»

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