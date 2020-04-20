На «Газпром Арене» приостановили работы по подготовке к турнирам УЕФА

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В Петербурге приостановлена подготовка домашнего стадиона футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арены" к финалу Лиги чемпионов в 2020 году и матчам чемпионата Европы — 2020, которые перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор арены Владимир Литвинов, передает ТАСС. В источнике