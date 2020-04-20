На «Газпром Арене» приостановили работы по подготовке к турнирам УЕФА
В Петербурге приостановлена подготовка домашнего стадиона футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арены" к финалу Лиги чемпионов в 2020 году и матчам чемпионата Европы — 2020, которые перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор арены Владимир Литвинов, передает ТАСС.В источнике
С чего всё начиналось
Подготовка домашнего стадиона футбольного клуба "Зенит" "Газпром Арены" к финалу Лиги чемпионов сезона-2020/21 и матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы - 2020 приостановлена. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор арены Владимир Литвинов.