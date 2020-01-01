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На Кокорине порвали футболку в ходе матча с «Локомотивом»
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Игроки московского «Локомотива» порвали футболку на нападающем «Сочи» Александре Кокорине.В источнике
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Мурило порвал футболку Кокорину в матче «Локомотив» – «Сочи»

Metaratings 15:18
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«Локомотив» — «Сочи»: Мурило порвал майку Кокорину

Спорт-Экспресс 15:12
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На Кокорине порвали футболку в ходе матча с «Локомотивом»

Чемпионат 15:10
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