РФС одобрил реформу Кубка России на новый сезон
Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) одобрил реформу Кубка России на сезон-2020/21. Ранее было поддержано девятью клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) о реформировании структуры Кубка России.В источнике Принципиальное отличие от нынешнего формата проведения Кубка России то, что в рамках турнира появится групповой этап. Будут созданы 10 групп по три команды, в каждой из которых будут команды ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. Клубы, принимающие участие в еврокубках, начнут участие в турнире с 1/8 финала.
Матч ТВ 13 февраля в 17:27
Sports.ru 13 февраля в 12:15