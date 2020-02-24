На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
По словам Цоггелера, расследование может занять несколько месяцев. Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.В источнике Для того чтобы зайти с обыском, необходим официальный документ. Прокуратура выписала такую бумагу, и на ее основании заведено уголовное дело, по которому полиция имеет право проводить обыски.