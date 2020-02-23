На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

По словам Цоггелера, расследование может занять несколько месяцев. Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.