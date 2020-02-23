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На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Экспресс газета
  • Телеканал 360°1:28
  • Пятый канал0:32
  • РЕН ТВ0:36
  • Известия1:24
По словам Цоггелера, расследование может занять несколько месяцев. Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.В источнике
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Владимир Драчев
Биатлонист
Для того чтобы зайти с обыском, необходим официальный документ. Прокуратура выписала такую бумагу, и на ее основании заведено уголовное дело, по которому полиция имеет право проводить обыски.
Подробнее о событии
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Драчев сообщил, что против Логинова и Касперовича открыли уголовное дело

Газета.Ru вчера в 15:44
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Касперович опроверг информацию об открытии против него уголовного дела

Metaratings вчера в 14:38
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Касперович опроверг информацию о возбуждении уголовных дел против него и Логинова

RT на русском вчера в 15:26
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