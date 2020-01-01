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На базе «Спартака» проводится дезинфекция из-за коронавируса
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На базе "Спартака" в Тарасовке проводится дезинфекция.В источнике
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Источник: Несколько игроков молодежки «Спартака» заразились коронавирусом

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