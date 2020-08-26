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ПФК ЦСКАПФК ЦСКА
Армейцы отправились в Краснодар
FootballHD
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  • Bookmaker-ratings.ru
Игра состоится на стадионе «Краснодар», начало в 20:30 мск. Прямая трансляция — на канале «Матч Премьер».В источнике
Подробнее о событии
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Армейцы отправились в Краснодар

ПФК ЦСКА вчера в 09:10
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Краснодар -ЦСКА прямая трансляция 26 августа в 20:30

Tverplanet.ru вчера в 01:02
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На что поставить: «обе забьют» на старте РПЛ. Лидеры вас удивят!

Bookmaker-ratings.ru 24 августа в 07:45
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