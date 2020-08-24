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Молодой коммунарМолодой коммунар
На матче «Арсенала» и «Химок» РФС заменил ассистента арбитра
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В настоящее время в РФС ожидают результаты теста арбитра на коронавирус. Напомним, арбитром матча назначен Николай Волошин из Смоленска.В источнике
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На матче между «Арсеналом» и «Xимки» произошли изменения в бригаде арбитров

Московский Комсомолец Тула 06:15
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Ассистент арбитра на матче «Арсенал» — «Химки» заменен из-за высокой температуры

Sport24.ru 03:23 
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РФС заменил арбитра матча «Арсенал» – «Химки» из-за подозрения на коронавирус

MySLO.ru 03:23
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