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Вместо Бабаева на матче ЦСКА и «Тамбова» в ложе сидит кукла
Metaratings
  • Metaratings
  • Спорт-Экспресс
В ложе на "ВЭБ Арене" вместо генерального директора Романа Бабаева размещена похожая на него кукла.В источнике
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На матче ЦСКА – «Тамбов» присутствует кукла Бабаева

Soccer.ru 12:55
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Вместо Бабаева на матче ЦСКА и «Тамбова» в ложе сидит кукла

Футбол России 12:49
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Роман Бабаев больше не гендиректор ЦСКА?

BetOn 12:35
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