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На матче «Факела» на Кипре избили воронежских фанатов
Metaratings
  • Телеканал 360°1:00
  • РЕН ТВ0:23
В ходе матча между воронежским «Факелом» и екатеринбургским «Уралом-2» в кипрском Пафосе на фанатов обеих команд напали болельщики из Ярославля. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в Телеграмканале «Мы за «Факел» – мы повсюду».В источнике
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