На матче «Факела» на Кипре избили воронежских фанатов

В ходе матча между воронежским «Факелом» и екатеринбургским «Уралом-2» в кипрском Пафосе на фанатов обеих команд напали болельщики из Ярославля. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в Телеграмканале «Мы за «Факел» – мы повсюду».