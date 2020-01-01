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На матче «Зенит» — ЦСКА ожидается около 29 тысяч болельщиков
Sports.ru
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Около 29 тысяч болельщиков смогут посетить матч 3-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.В источнике
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На матче «Зенит» — ЦСКА ожидается около 29 тысяч болельщиков

Матч ТВ 12:09
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На матче «Зенит» — ЦСКА ожидается около 29 тысяч болельщиков

Sportbox.RU 12:09
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На матче РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА ожидается около 29 тыс. болельщиков

ТАСС Спорт 11:42
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