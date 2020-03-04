На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка

На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке. По словам очевидцев, драка началась перед матчем, а продолжился в конце второго тайма.