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На матче «Зенита» и «Ахмата» в Грозном случилась массовая драка
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На матче "Зенита" и "Ахмата" в Грозном случилась массовая драка, - пишет Mash на Мойке. По словам очевидцев, драка началась перед матчем, а продолжился в конце второго тайма.В источнике
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