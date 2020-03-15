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На матче с «Уралом» фанаты «Зенита» скандировали «Мы все умрем»
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Выступление посвятили коронавирусу. Несмотря на запрет массовых мероприятий в Петербурге, "Зенит" провел матч со зрителями.В источнике
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«У русских кровь на 75% состоит из водки». В США обсуждают фанатов «Зенита»

Чемпионат 11:30
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Фанаты «Зенита» на матче с «Уралом» исполнили песню, посвящённую коронавирусу

78.ru 15 марта в 01:30
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Фанаты «Зенита» исполнили песню, посвященную коронавирусу

47-регион.ру 14 марта в 19:30 
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