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Болельщикам гостевых команд разрешили посещать матчи РПЛ
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Зрители гостевых команд не допускались на стадион из-за ситуации с коронавирусом.В источнике
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РПЛ разрешила гостевым болельщикам посещать матчи

Чемпионат 08:42
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Клубы решили впустить болельщиков гостевых команд на матчи РПЛ

Матч ТВ 08:32
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В РПЛ проголосовали за гостевую квоту на матчи в размере 5% от допустимого количества зрителей

Футбол России 09:31
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