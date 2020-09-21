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РПЛ разрешила футбольным болельщикам посещать гостевые матчи
Газета Metro
  • Известия0:53
Болельщики гостевых команд получили разрешение на посещение матчей Российской премьер-лиги. Квота была убрана в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.В источнике
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«Могли закрыться со „Спартаком“, но Слуцкий против оборонительного футбола». Интервью гендиректора «Рубина»

Sport24.ru 10:50 
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РПЛ разрешила гостевым болельщикам посещать матчи

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Клубы решили впустить болельщиков гостевых команд на матчи РПЛ

Матч ТВ 08:32
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