РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями
Руководство Российской премьер-лиги рассмотрит вероятность завершения нынешнего сезона в присутствии зрителей. Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, присутствие на стадионах зрителей станет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.В источнике Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.
С чего всё начиналось
Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам", - резюмировал Прядкин. Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных.
Футбол России вчера в 13:05