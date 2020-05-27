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РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями
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Руководство Российской премьер-лиги рассмотрит вероятность завершения нынешнего сезона в присутствии зрителей. Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, присутствие на стадионах зрителей станет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.В источнике
Сергей Прядкин
Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — совершенно другое зрелище, другая энергетика. Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.
С чего всё начиналось
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РПЛ готова рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата со зрителями

Все это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам", - резюмировал Прядкин. Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных.
ТАСС Спорт вчера в 11:51
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Что известно о предложении вернуть зрителей на трибуны в РПЛ

RT на русском 01:33
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В руководстве РПЛ готовы рассмотреть вариант возобновления сезона со зрителями

Sport24.ru вчера в 13:20 
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Прядкин: руководство лиги готово рассмотреть возможность доигровки матчей РПЛ со зрителями

Футбол России вчера в 13:05
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