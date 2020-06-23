На посту главного тренера ЦСКА Овчинников временно заменит Гончаренко

В подготовке команды ЦСКА к матчу 24-го тура Тинькофф РПЛ против "Динамо"главного тренера армейцев Виктора Ганчаренко временно заменит Сергей Овчинников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы клуба.