НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеОвечкин забросил три шайбы и принес победу «Вашингтону»«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии«Ростов» победил «Партизан», Мамаев забил голГоловин помог Монако обыграть АнжеМесси вступил в конфликт с руководством «Барселоны»Бомбардир.руНа просмотр в ЦСКА прибыл форвард «Чертаново» КолесниченкоMetaratings18Моя Москва.онлайн0:53Нападающий «Чертаново» Кирилл Колесниченко прибыл на второй зимний сбор ЦСКА в испанский Кампоамор.В источнике Комментировать1Подробнее о событии В ЦСКА приехал новичок. Колесниченко входит в список 60 лучших молодых талантов мираЧемпионат вчера в 10:45Форвард «Чертаново» Колесниченко пройдет просмотр в ЦСКА. Он интересен «Зениту»Sports.ru вчера в 09:29Директор «Чертаново» — об аренде игрока «Крыльев» и просмотре Колесниченко в ЦСКАСпорт-Экспресс вчера в 10:25рекламаГлавноеОвечкин забросил три шайбы и принес победу «Вашингтону»«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии«Ростов» победил «Партизан», Мамаев забил голГоловин помог Монако обыграть АнжеМесси вступил в конфликт с руководством «Барселоны»Новости