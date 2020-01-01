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Бомбардир.руБомбардир.ру
На просмотр в ЦСКА прибыл форвард «Чертаново» Колесниченко
Metaratings
  • Моя Москва.онлайн0:53
Нападающий «Чертаново» Кирилл Колесниченко прибыл на второй зимний сбор ЦСКА в испанский Кампоамор.В источнике
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