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Газета.RuГазета.Ru
На совещании РПЛ рассмотрят вопрос приостановки турнира
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Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном приостановлении чемпионата России из-за коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
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РПЛ могут приостановить. Во вторник состоится совещание

Sport.ru 13:01
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На совещании РПЛ рассмотрят вопрос приостановки турнира

Газета.Ru 12:45
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Президент «Урала» Иванов: пока врачи не скажут приостановить чемпионат — надо играть

Metaratings 12:36
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