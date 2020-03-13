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В РПЛ обсудят возможность приостановки турнира из-за коронавируса

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о предстоящем обсуждении возможного приостановления Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.

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