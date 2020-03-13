В РПЛ обсудят возможность приостановки турнира из-за коронавируса
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о предстоящем обсуждении возможного приостановления Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вариант с возможным приостановлением Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Московский Комсомолец 13:06