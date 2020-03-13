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В РПЛ обсудят возможность приостановки турнира из-за коронавируса
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Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал о предстоящем обсуждении возможного приостановления Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
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На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вариант с возможным приостановлением Российской Премьер-Лиги из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Чемпионат 12:23
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Клубы РПЛ обсудят возможную приостановку чемпионата

Советский спорт 13:14 
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В РПЛ обсудят возможность приостановки турнира из-за коронавируса

RT на русском 13:13
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На собрании РПЛ обсудят приостановку турнира из-за коронавируса

Московский Комсомолец 13:06
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