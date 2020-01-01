НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Металлург» обменял Каменева в СКА на ПрохоркинаВ Dota 2 появилась аркана для Queen of PainЧлен РФС по этике прокомментировал слова Федуна о полуфинале КубкаЛига чемпионов будет закончена в Лиссабоне в рамках «Финала восьми»«Севилья» победила «Бетис» в первом матче ПримерыСпорт-ЭкспрессНа стадионе «Баварии» выросли сорнякиФакты и комментарии6Факты и комментарииЧемпионатСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руНева СпортSportbox.RUBild опубликовал в Instagram необычную фотографию со стадиона «Баварии».В источнике КомментироватьПодробнее о событии На стадионе «Баварии» выросли сорнякиСпорт-Экспресс вчера в 21:56Стадион «Баварии» «Альянц Арена» порос сорняками. ФотоЧемпионат вчера в 20:41На трибунах стадиона «Баварии» бетон пробили сорняки (фото)Матч ТВ вчера в 14:47рекламаГлавное«Металлург» обменял Каменева в СКА на ПрохоркинаВ Dota 2 появилась аркана для Queen of PainЧлен РФС по этике прокомментировал слова Федуна о полуфинале КубкаЛига чемпионов будет закончена в Лиссабоне в рамках «Финала восьми»«Севилья» победила «Бетис» в первом матче ПримерыНовости