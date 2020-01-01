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На стадионе «Баварии» выросли сорняки
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Bild опубликовал в Instagram необычную фотографию со стадиона «Баварии».В источнике
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На стадионе «Баварии» выросли сорняки

Спорт-Экспресс вчера в 21:56
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Стадион «Баварии» «Альянц Арена» порос сорняками. Фото

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На трибунах стадиона «Баварии» бетон пробили сорняки (фото)

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