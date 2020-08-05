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Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал уволить Гануса
Sport24.ru
  • Известия1:02
  • РЕН ТВ0:46
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал уволить главу организации Юрия Гануса. Такое решение было принято по итогам обсуждения аудита, который выявил нарушения в деятельности руководства организации.В источнике
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С чего всё начиналось
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Набсовет РУСАДА выразил недоверие главе организации Ганусу

Наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие главе организации Юрию Ганусу и его заместителю Маргарите Пахноцкой. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
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Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия Ганусу

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