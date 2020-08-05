Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал уволить Гануса
Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовал уволить главу организации Юрия Гануса. Такое решение было принято по итогам обсуждения аудита, который выявил нарушения в деятельности руководства организации.В источнике
С чего всё начиналось
Наблюдательный совет РУСАДА выразил недоверие главе организации Юрию Ганусу и его заместителю Маргарите Пахноцкой. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ситуацией.