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Будогосский прокомментировал информацию о том, что Еськов не прошёл проверку на полиграфе
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Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.В источнике
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С чего всё начиналось
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Еськов не прошел проверку на полиграфе. Его отстранят пожизненно?

Как стало известно «СЭ», в отличие от Василия Казарцева другой арбитр премьер-лиги, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе. Оба судьи приглашались на тест на детекторе лжи после матча «Спартак» — «Сочи» (2:2). Казарцев, как сообщалось, отстранен на неопределенное время.
Спорт-Экспресс 11:28
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Российского футбольного арбитра пожизненно отстранят от судейства

Sport.ru 12:29
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СМИ: Судья Еськов не прошел тест на полиграфе

Матч ТВ 12:13
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Еськов не прошёл проверку на полиграфе, ему грозит пожизненное отстранение

Чемпионат 11:59
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