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Нагельсманн побил рекордное достижение Тедеско в Лиге чемпионов
Советский спорт
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«Лейпциг» на чужом поле сыграет с «Тоттенхэмом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсманн станет самым молодым тренером в истории плей-офф Лиги чемпионов в возрасте 32 лет и 211 дней.В источнике
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Нагельсманн пишет историю. Побил рекорд Тедеско и обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне

Советский спорт вчера в 16:56 
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Нагельсман стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ, предыдущий рекорд был у Тедеско

Чемпионат вчера в 15:40
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Нагельсманн отобрал у Тедеско звание самого молодого тренера в истории 1/8 финала Лиги чемпионов

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