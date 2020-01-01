Нагельсманн побил рекордное достижение Тедеско в Лиге чемпионов

«Лейпциг» на чужом поле сыграет с «Тоттенхэмом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсманн станет самым молодым тренером в истории плей-офф Лиги чемпионов в возрасте 32 лет и 211 дней.