НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеРоссия лишилась первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады«Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CASГолевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1Буллит Панарина признали забитым по правиламРоссиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлонуSoccer.ruНагельсманн рассказал, почему отказался возглавить «Реал»Sports.ru5Sports.ruSoccernews.ruМатч ТВГазета.RuФутбол РоссииГлавный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он летом 2018 года отказался возглавить "Реал".В источнике КомментироватьПодробнее о событии Нагельсман назвал причину отказа «Реалу»Sport.ru вчера в 11:59Нагельсман: «В 2018 году отказался возглавить „Реал“. Посчитал, что еще не готов»Sport24.ru вчера в 11:55 Нагельсманн об отказе «Реалу»: «Там нет времени совершенствоваться. Ты уже должен быть лучшим»Sports.ru вчера в 11:43рекламаГлавноеРоссия лишилась первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады«Манчестер Сити» оспорит отстранение от еврокубков в CASГолевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье» в Лиге 1Буллит Панарина признали забитым по правиламРоссиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлонуНовости