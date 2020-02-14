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Нагельсманн рассказал, почему отказался возглавить «Реал»
Sports.ru
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Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн рассказал, почему он летом 2018 года отказался возглавить "Реал".В источнике
Подробнее о событии
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Нагельсман назвал причину отказа «Реалу»

Sport.ru вчера в 11:59
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Нагельсман: «В 2018 году отказался возглавить „Реал“. Посчитал, что еще не готов»

Sport24.ru вчера в 11:55 
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Нагельсманн об отказе «Реалу»: «Там нет времени совершенствоваться. Ты уже должен быть лучшим»

Sports.ru вчера в 11:43
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