КлопсНа калининградском стадионе «Пионер» построят крытый манежРегиональные власти выделяют 21,3 миллиона рублей на строительство каркасно-тентового манежа на стадионе «Пионер» в Калининграде.КлопсДеньги получит городская администрация на условиях софинансирования.Калининград.RuСогласно документу, средства направляются на нужды калининградской спортивной школы олимпийского резерва № 5 по футболу.Новый Калининград.RuМанеж должен появиться до 31 декабря 2022 года.Новый Калининград.RuЧитать далееСвернутьРБК КалининградМосковский Комсомолец КалининградКаскадНовый Калининград.RuПодробнее о событииВ Калининграде на стадионе «Пионер» власти построят манеж за 21 млн рублейКаскад10:59На калининградском стадионе «Пионер» построят крытый манежКлопс09:39На калининградском стадионе «Пионер» решили построить манеж за 21 миллион рублейМосковский Комсомолец Калининград09:18На стадионе «Пионер» построят крытый манежРБК Калининград08:58Власти выделяют 21 млн рублей для строительства крытого манежа на стадионе «Пионер» в КалининградеКалининград.Ru07:09В Калининграде на стадионе «Пионер» решили возвести манеж за 21 млн рубНовый Калининград.Ru06:37Показать ещёОценить1