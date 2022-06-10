Будьте в Плюсе
Клопс
Клопс

На калининградском стадионе «Пионер» построят крытый манеж

Региональные власти выделяют 21,3 миллиона рублей на строительство каркасно-тентового манежа на стадионе «Пионер» в Калининграде.
Клопс
Деньги получит городская администрация на условиях софинансирования.
Калининград.Ru
Согласно документу, средства направляются на нужды калининградской спортивной школы олимпийского резерва № 5 по футболу.
Новый Калининград.Ru
Манеж должен появиться до 31 декабря 2022 года.
Новый Калининград.Ru
РБК Калининград
Московский Комсомолец Калининград
Каскад
Новый Калининград.Ru

Подробнее о событии

В Калининграде на стадионе «Пионер» власти построят манеж за 21 млн рублей
Каскад10:59
На калининградском стадионе «Пионер» построят крытый манеж
Клопс09:39
На калининградском стадионе «Пионер» решили построить манеж за 21 миллион рублей
Московский Комсомолец Калининград09:18
На стадионе «Пионер» построят крытый манеж
РБК Калининград08:58
Власти выделяют 21 млн рублей для строительства крытого манежа на стадионе «Пионер» в Калининграде
Калининград.Ru07:09
В Калининграде на стадионе «Пионер» решили возвести манеж за 21 млн руб
Новый Калининград.Ru06:37

Новости