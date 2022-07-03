Будьте в Плюсе
Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

На матче «Зенит» — «Црвена Звезда» в Сочи продают алкогольное пиво

В воскресенье, 3 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи проходит товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой».
Спорт-Экспресс
На игре продается алкогольное пиво различных брендов, из-за чего у торговых точек образовались большие очереди.
Спорт-Экспресс
Пиво продается по цене 300 рублей за банку, причем на ценнике написано «Напиток «пенный».
Спорт-Экспресс
В Москве 13 мая 2022 года объявили о разрешении продажи алкоголя до 16,5 градусов на массовых, в том числе спортивных мероприятиях.
Спорт день за днем
Sports.ru
Sport24.ru
Чемпионат
LiveResult.Ru
Бомбардир.ру
РИА Новости

Подробнее о событии

На матче «Зенит» — «Црвена Звезда» в Сочи продается алкогольное пиво
Матч ТВ13:05
На товарищеском матче «Зенит» — «Црвена Звезда» в Сочи продают пиво
РИА Новости13:00
На матче «Зенит» – «Црвена Звезда» в Сочи продают алкогольное пиво
Бомбардир.ру12:53
На стадионе «Фишт» во время товарищеской игры «Зенита» и «Црвены Звезды» продается пиво
Sports.ru12:44
На стадионе «Фишт» перед матчем «Зенит» - «Црвена Звезда» продают пиво по 300 рублей за 0,5
Спорт день за днем12:31
На матче «Зенит» — «Црвена Звезда» в Сочи продают алкогольное пиво
Спорт-Экспресс12:31
На товарищеском матче «Зенита» и «Црвены Звезды» в Сочи продают алкогольное пиво
Чемпионат12:22

Новости