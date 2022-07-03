Спорт-ЭкспрессНа матче «Зенит» — «Црвена Звезда» в Сочи продают алкогольное пивоВ воскресенье, 3 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи проходит товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой».Спорт-ЭкспрессНа игре продается алкогольное пиво различных брендов, из-за чего у торговых точек образовались большие очереди.Спорт-ЭкспрессПиво продается по цене 300 рублей за банку, причем на ценнике написано «Напиток «пенный».Спорт-ЭкспрессВ Москве 13 мая 2022 года объявили о разрешении продажи алкоголя до 16,5 градусов на массовых, в том числе спортивных мероприятиях.Спорт день за днемЧитать далееСвернутьSports.ruSport24.ruЧемпионатLiveResult.RuБомбардир.руРИА НовостиПодробнее о событииНа матче «Зенит» — «Црвена Звезда» в Сочи продается алкогольное пивоМатч ТВ13:05На товарищеском матче «Зенит» — «Црвена Звезда» в Сочи продают пивоРИА Новости13:00На матче «Зенит» – «Црвена Звезда» в Сочи продают алкогольное пивоБомбардир.ру12:53На стадионе «Фишт» во время товарищеской игры «Зенита» и «Црвены Звезды» продается пивоSports.ru12:44На стадионе «Фишт» перед матчем «Зенит» - «Црвена Звезда» продают пиво по 300 рублей за 0,5Спорт день за днем12:31На матче «Зенит» — «Црвена Звезда» в Сочи продают алкогольное пивоСпорт-Экспресс12:31На товарищеском матче «Зенита» и «Црвены Звезды» в Сочи продают алкогольное пивоЧемпионат12:22Показать ещёОценить2