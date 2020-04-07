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Нани назвал Роналду лучшим игроком в истории футбола
Soccernews.ru
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Полузащитник «Орландо Сити» Нани заявил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду является лучшим футболистом в истории.В источнике
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Нани: цифры не лгут. Они говорят, что Роналду — лучший в истории

Чемпионат 13:18
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Нани назвал Роналду лучшим игроком всех времен

Sport24.ru 12:51 
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Нани: «Цифры не лгут. Они говорят, что Роналду – лучший в мире»

Sports.ru 12:13
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