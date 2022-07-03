Sports.ruНападающий Артем Дзюба пока безуспешно обсуждает условия трансфера с клубами из ТурцииНападающий Артем Дзюба пока безуспешно обсуждает условия трансфера с клубами из Турции.Sports.ruДзюба объявил об уходе из "Зенита" после завершения чемпионата России сезона-2021/22.РИА Новости«У Дзюбы очень высокие запросы после завершения выступления за «Зенит». Переговоры с турками пока зашли в тупик, пока стороны не договорились о соглашении», — сказал источник.Sport24.ruАртём Дзюба в своей карьере пока не играл в клубах за пределами России.Евро-футбол.руЧитать далееСвернутьSports.ruЕвро-футбол.руSport24.ruLiveResult.RuРИА НовостиVprognoze.ruInc-news.ruПлеймейкерБомбардир.руПодробнее о событииДзюбы не будет чемпионате ТурцииVprognoze.ru13:12Источник: Турецкие клубы не готовы удовлетворить требования Дзюбы по зарплатеSport.ru12:50Переговоры Дзюбы с клубами Турции в тупикеБомбардир.ру12:39Стало известно, почему переговоры Дзюбы с клубами из Турции зашли в тупикЕвро-футбол.ру12:34Нападающий Артем Дзюба пока безуспешно обсуждает условия трансфера с клубами из ТурцииSports.ru12:20Источник: переговоры Дзюбы с турецкими клубами зашли в тупик из-за слишком больших запросов футболиста по зарплатеSport24.ru12:15Переговоры Дзюбы с турецкими футбольными клубами зашли в тупикРИА Новости11:39Показать ещёОценить2