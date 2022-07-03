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Нападающий Артем Дзюба пока безуспешно обсуждает условия трансфера с клубами из Турции

Нападающий Артем Дзюба пока безуспешно обсуждает условия трансфера с клубами из Турции.
Sports.ru
Дзюба объявил об уходе из "Зенита" после завершения чемпионата России сезона-2021/22.
РИА Новости
«У Дзюбы очень высокие запросы после завершения выступления за «Зенит». Переговоры с турками пока зашли в тупик, пока стороны не договорились о соглашении», — сказал источник.
Sport24.ru
Артём Дзюба в своей карьере пока не играл в клубах за пределами России.
Евро-футбол.ру
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Евро-футбол.ру
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Стало известно, почему переговоры Дзюбы с клубами из Турции зашли в тупик
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Нападающий Артем Дзюба пока безуспешно обсуждает условия трансфера с клубами из Турции
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