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Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»

Норвежский футболист дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд перейдет в «Манчестер Сити».
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В сезоне-2021/22 Холанн забил 28 голов и отдал 8 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию».
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Трансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.
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«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 86 очков после 36 матчей.
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Трансфер Холланда в «Манчестер Сити» может означать уход Гвардиолы
Sport.ruвчера в 16:22
Холанн подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года
Евро-футбол.рувчера в 13:30
Две звезды для Манчестера! «Сити» берет Холанда, «Юнайтед» сохраняет Роналду
Плеймейкервчера в 07:40
«Манчестер Сити» объявит о трансфере Холлана в ближайшие дни
Legalbetвчера в 03:42
Эрлинг Холанн уже подписал 5-летний контракт с «Манчестер Сити»?
Футбол на Куличкахвчера в 03:03
Итальянский журналист: МС на днях объявит о трансфере Холанда
RT-спортвчера в 02:54
О сделке Холанна с «Манчестер Сити» объявят в ближайшие дни
Спорт-Экспрессвчера в 02:35
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Metaratingsвчера в 11:05

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