Lenta.ruНападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Сити»Норвежский футболист дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд перейдет в «Манчестер Сити».Lenta.ruВ сезоне-2021/22 Холанн забил 28 голов и отдал 8 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию».Спорт-ЭкспрессТрансферная стоимость оценивается в 150 миллионов евро.Матч ТВ«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 86 очков после 36 матчей.РБК спортЧитать далееСвернутьFootballHDФутбол РоссииREGNUMRT-спортVprognoze.ruLiveResult.RuСпорт-ЭкспрессРБК спортSports.tjЧемпионатRuNews24.ruNur.kzЕвро-футбол.руПлеймейкерSportbox.RUCaliber.AzBetOnSmotrim.ruГазета.RuSports.ruODDS.ruBetassistMetaratingsSoccer.ruReport.azМатч ТВVesti.kzBookmaker-ratings.ruСпортКПБомбардир.руПодробнее о событииТрансфер Холланда в «Манчестер Сити» может означать уход ГвардиолыSport.ruвчера в 16:22Холанн подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 годаЕвро-футбол.рувчера в 13:30Две звезды для Манчестера! «Сити» берет Холанда, «Юнайтед» сохраняет РоналдуПлеймейкервчера в 07:40«Манчестер Сити» объявит о трансфере Холлана в ближайшие дниLegalbetвчера в 03:42Эрлинг Холанн уже подписал 5-летний контракт с «Манчестер Сити»?Футбол на Куличкахвчера в 03:03Итальянский журналист: МС на днях объявит о трансфере ХоландаRT-спортвчера в 02:54О сделке Холанна с «Манчестер Сити» объявят в ближайшие дниСпорт-Экспрессвчера в 02:35Показать ещёОценить11