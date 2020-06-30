НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
RT на русскомRT на русском
Нападающий ЦСКА Чалов получил травму в матче со «Спартаком»
RT на русском
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Sports.ru
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил травму в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком». За 20 минут до финального свистка форварду понадобилась помощь врачей.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Гончаренко: «С Чаловым вроде ничего страшного, завтра сделаем осмотр»

Sport24.ru 16:31 
alt

Гончаренко рассказал о травме Чалова, полученной в матче со «Спартаком»

Metaratings 16:53
alt

Гончаренко считает, что травма форварда ЦСКА Чалова может оказаться незначительной

RT на русском 16:48
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости