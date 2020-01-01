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Нападающий ЦСКА Чалов получил травму в матче со «Спартаком»
Sports.ru
  • Sports.ru
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов получил травму в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком». За 20 минут до финального свистка форварду понадобилась помощь врачей.В источнике
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Фёдор Чалов получил травму в матче со «Спартаком»

Футбол на Куличках 15:10
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ЦСКА — «Спартак»: Чалов получил повреждение и был заменен

Спорт-Экспресс 15:06
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Чалов заменен из-за травмы в матче со «Спартаком»

Sports.ru 15:04
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