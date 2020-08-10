Нападающий ЦСКА Жамалетдинов продолжит карьеру в «Уфе»

В 2017-м году Тимур стал футболистом «армейцев». В составе ЦСКА нападающий провел в общей сложности 41 поединок и отметился пятью забитыми мячами. Последние два сезона нападающий провел в аренде за польский клуб «Лех».