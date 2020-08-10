Нападающий ЦСКА Жамалетдинов продолжит карьеру в «Уфе»
В 2017-м году Тимур стал футболистом «армейцев». В составе ЦСКА нападающий провел в общей сложности 41 поединок и отметился пятью забитыми мячами. Последние два сезона нападающий провел в аренде за польский клуб «Лех».В источнике
С чего всё начиналось
В составе московского клуба Жамалетдинов стал обладателем Суперкубка России в 2018 году, а также дважды серебряным призером чемпионата страны (сезоны-2016/2017 и 2017/2018). Тимур – воспитанник футбольной школы «Локомотива». В сезоне-2014/2015 начал регулярные выступления за дублирующий состав ЦСКА.