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Нападающий ЦСКА Жамалетдинов продолжит карьеру в «Уфе»
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В 2017-м году Тимур стал футболистом «армейцев». В составе ЦСКА нападающий провел в общей сложности 41 поединок и отметился пятью забитыми мячами. Последние два сезона нападающий провел в аренде за польский клуб «Лех».В источнике
С чего всё начиналось
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В «Уфу» перешел нападающий ЦСКА

В составе московского клуба Жамалетдинов стал обладателем Суперкубка России в 2018 году, а также дважды серебряным призером чемпионата страны (сезоны-2016/2017 и 2017/2018). Тимур – воспитанник футбольной школы «Локомотива». В сезоне-2014/2015 начал регулярные выступления за дублирующий состав ЦСКА.
Горобзор.ру вчера в 11:56
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Источник: Жамалетдинов продолжит карьеру в «Уфе»

Спорт-Экспресс 01:44
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СМИ: форвард ЦСКА Жамалетдинов перешел в «Уфу»

Sport24.ru 01:16 
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СМИ: Нападающий ЦСКА Жамалетдинов перешел в «Уфу»

Матч ТВ 02:08
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